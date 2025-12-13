PODCAST CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan Türkmenistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. 10 Mart Mutabakatı’nın hayata geçirilmesinin Suriye'nin birlik, istikrar ve müreffeh geleceğini tahkim edeceğini vurguladı.Gazze için Türkiye'nin her zaman hazır olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan sivil ve özgürlükçü yeni anayasa arzusunu yineledi. Aile kurumunun güçlendirilmesine özel vurgu yapan Erdoğan, nüfus artış hızındaki düşüşe dikkat çekerek güçlü aile-güçlü millet anlayışıyla yeni adımların süreceğini ifade etti.

Cinayet itirafı sonrası Güllü'nün kızı Tuğyan adliyeye getirildi!
Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın: “Sultan cinayeti itiraf etti”
10 gündür otogarda yaşayan avukat oturduğu yerde hayatını kaybetti
Trump konuşurken üzerine kapı çarptılar! Air Force One uçağında şaşkına çeviren anlar
