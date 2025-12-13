Başkan Erdoğan Türkmenistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. 10 Mart Mutabakatı’nın hayata geçirilmesinin Suriye'nin birlik, istikrar ve müreffeh geleceğini tahkim edeceğini vurguladı.Gazze için Türkiye'nin her zaman hazır olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan sivil ve özgürlükçü yeni anayasa arzusunu yineledi. Aile kurumunun güçlendirilmesine özel vurgu yapan Erdoğan, nüfus artış hızındaki düşüşe dikkat çekerek güçlü aile-güçlü millet anlayışıyla yeni adımların süreceğini ifade etti.