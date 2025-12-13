PODCAST CANLI YAYIN
Güllü cinayetinde kan donduran sorular: İtiraf nasıl geldi, sebep ne?

Yalova’da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili cinayet itirafı geldi. Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in arkadaşı Sultan Nur Ulu, ifadesinde “Güllü’yü kızı itti” diyerek cinayeti itiraf etti. Bu açıklamanın ardından dosyada yeni bir süreç başladı. İtiraf sonrası Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatı davadan çekilirken, Gülter “kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Cinayet itirafının nasıl geldiği, olayın arka planında neler yaşandığı ve Tuğyan Ülkem Gülter’in annesini neden öldürdüğü soruları kamuoyunda yankı uyandırdı. Hukukçu Tarkan Erdal, A Haber ekranlarında olaya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunarak soruşturmanın hukuki boyutunu anlattı.

