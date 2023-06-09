Başkan Erdoğan seçimlerin ardından ilk yurt dışı ziyaretlerine çıkıyor: Rota KKTC ve Azerbaycan

28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan yine geleneği geleneğini bozmadı.

İLK ZİYARETLER KKTC VE AZERBAYCAN

Başkan Erdoğan ilk yurt dışı ziyaretlerini KKTC'ye ve Azerbaycan'a yapacak.

Erdoğan 12 Haziran'da KKTC'de 13 Haziran'da ise Azerbaycan'da olacak.

ÖNCE TATAR SONRA ALİYEV İLE GÖRÜŞECEK

Kıbrıs ziyaretinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, adada çözüme ilişkin Türkiye'nin tezlerini bir kez daha uluslararası kayıtlara geçirecek.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin çözümden yana olduğu mesajını yineleyecek.

Başkan Erdoğan daha sonrası kardeş Azerbaycan'a geçecek.

Erdoğan, 13 Haziran'da yapacağı Azerbaycan ziyaretinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek

Bu ziyarettede iki lider Kafkaslar'da barış ve istikrara yönelik mesajlar verecek.