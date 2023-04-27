Haberler Güncel Videoları Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Ücretsiz olan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'na yoğunluk! 12 saatlik mesafe 2 saate düştü

Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Ücretsiz olan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'na yoğunluk! 12 saatlik mesafe 2 saate düştü

Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Ücretsiz olan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'na yoğunluk! 12 saatlik mesafe 2 saate düştü
27.04.2023 19:27

OTOMATİK OYNAT

Güncel 02:12
CHP'de 'sandık görevlisi'...
Güncel 02:18
İstanbul'da yüzyılın dönüşümü!...
Güncel 02:08
"Kentsel Dönüşümde Yarısı...
Güncel 02:52
Dünyanın gözü Türkiye'de...
Güncel 15:39
Türkiye'nin ulaşımdaki 20...
Güncel 02:53
Ankara-Sivas hızlı tren hattı...
Güncel 04:59
Aile Destek Sistemi ile 6...
Güncel 00:24
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 7...
Güncel 02:53
Bakan Akar' dan Rusya dönüşü...
Güncel 02:51
Başkan Erdoğan'dan 'Eve dönüş'...
Güncel 00:34
Başkan Erdoğan'ın dün...
Güncel 01:22
Başkan Erdoğan'a Sakarya'da...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı dün hizmete açıldı. İki il arasında demiryolu ile 12 saat olan seyahat süresini 2 saate düşürecek olan Yüksek Hızlı Tren'in açılmasıyla vatandaşlar tren garlarına adeta akın etti. Başkan Erdoğan'ın müjdeyi duyurarak Sivas, Yozgat, Kırıkkale ve Ankara YHT ulaşımın mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacağını açıklaması tren garlarındaki yoğunluğu artırdı. Hızlı trenle Ankara'dan Kırıkkale'ye gelen vatandaşlardan Ertan Oflaz "Çok mutlu ve huzurlu bir şekilde yolculuk yaptık. Allah devletimize zeval vermesin. Hizmetlerinin devamını diliyoruz. Benim için ücretsiz olması da o kadar önemli değil, önemli olan hizmetti." dedi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu katıldığı bir mitingde Sivas'ta yapılan hızlı trenin hizmet olmadığını söylemişti. Karamollaoğlu'nun bu sözleri daha önce hızlı tren yapılması konusunda büyük projeleri bulunan Necmettin Erbakan'a adeta ihanet ettiğini ortaya koyarken vatandaşların ise yapılan dev proje ile Başkan Erdoğan'a teşekkür ettiği dikkatlerden kaçmadı.

Güncel Videoları
SON DAKİKA