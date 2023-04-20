Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! "Evlerdeki doğalgaz 1 yıl ücretsiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak Filyos'ta Karadeniz Doğal Gazını Devreye Alma Töreni'ne katıldı. Erdoğan katılmış olduğu törende evlerde kullanılan doğal gazın bir yıl süreyle ücretsiz olacağını duyurdu.

Başkan Erdoğan yapmış olduğu açıklamada, ''1 ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutlarda doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız. Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz'' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan yapmış olduğu açıklamada, ''1 ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutlarda doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız. Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz'' ifadelerini kullandı.