RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Güncel Videoları Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! "Evlerdeki doğalgaz 1 yıl ücretsiz"

Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! "Evlerdeki doğalgaz 1 yıl ücretsiz"

Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! "Evlerdeki doğalgaz 1 yıl ücretsiz"
20.04.2023 21:40

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:42
AK Parti Çukurova ilçe...
Güncel 01:51
Başkan Erdoğan Sudan'da barış...
Güncel 04:33
AK Parti Sözcüsü Ömer...
Güncel 04:17
SON DAKİKA I AK Parti binasına...
Güncel 04:21
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Güncel 03:47
Kurban Bayramı'nda hava nasıl...
Güncel
Başkan Erdoğan, Denizli...
Güncel 01:35
KIZILELMA, 6. ve 7. uçuş...
Güncel 00:10
Bayraktar KIZILELMA pist...
Güncel 00:40
Meral Akşener'den 7'li...
Güncel 02:47
Denizli Başkan Erdoğan'ı...
Güncel 05:17
TCG Anadolu'da gemisine...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak Filyos'ta Karadeniz Doğal Gazını Devreye Alma Töreni'ne katıldı. Erdoğan katılmış olduğu törende evlerde kullanılan doğalgazın bir yıl süreyle ücretsiz olacağını duyurdu.

Güncel Videoları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak Filyos'ta Karadeniz Doğal Gazını Devreye Alma Töreni'ne katıldı. Erdoğan katılmış olduğu törende evlerde kullanılan doğal gazın bir yıl süreyle ücretsiz olacağını duyurdu.

Başkan Erdoğan yapmış olduğu açıklamada, ''1 ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutlarda doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız. Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz'' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan yapmış olduğu açıklamada, ''1 ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutlarda doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız. Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz'' ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA