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Başkan Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh’ten ortak açıklama
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Başkan Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh’ten ortak açıklama

Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 19:32 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2025 19:32

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Başkan Erdoğan Moğolistan'dan Türkiye'ye 21 yıl sonra yapılan ziyaret kapsamında Khurelsukh'u Külliye'de resmi törenle karşıladı. Görüşmelerin ardından iki ülke arasında işbirliğini güçlendirecek 11 anlaşmaya imza atıldı. İki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Gazze'de ateşkese ilişkin konuşan Başkan Erdoğan, "50 binden fazla şehit vermesine rağmen Gazze teslim olmamış, teslim alınamamıştır, Gazzeliler zalime boyun eğmemiştir. Gazze sokaklarına taşınan sevinç bu sarsılmaz imanın ve kahramanca mücadelenin eseridir." dedi.

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