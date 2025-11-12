Başkan Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati ile bir araya geldi.

Görüşme AK Parti Genel Merkezi'nde yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bedir Abdulati'yi kabulü AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Görüşme basına kapalı olarak yapıldı.

Fidan ve Kılıç da görüşmede yer aldı

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Görüşmede, Türkiye-Mısır ilişkileri ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.