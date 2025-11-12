Başkan Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati’yi kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati’yi AK Parti Genel Merkezi’nde kabul etti. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati ile bir araya geldi.
Görüşme AK Parti Genel Merkezi'nde yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bedir Abdulati'yi kabulü AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Görüşme basına kapalı olarak yapıldı.
Fidan ve Kılıç da görüşmede yer aldı
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
Görüşmede, Türkiye-Mısır ilişkileri ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.