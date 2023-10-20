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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023, 19:42 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2023, 19:51

Başkan Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail-Filistin çatışmasında giderek daha vahim hale gelen tablo, Gazze'deki masum sivillere karşı İsrail'in sergilediği insan hakları ihlalleri ve çözüm için atılabilecek adımlar ele alındı.

Başkan Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail-Filistin çatışmasında giderek daha vahim hale gelen tablo, Gazze'deki masum sivillere karşı İsrail'in sergilediği insan hakları ihlalleri ve çözüm için atılabilecek adımlar ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Filistin topraklarına yönelen vahşetin giderek derinleştiğini, hastanelerin, okulların ve ibadet yerlerinin bombalanmasına Batılı ülkelerin sessizliğinin Gazze'deki ateşi büyüttüğünü ifade etti.

Başkan Erdoğan, Gazze'deki Filistinlilerin yurtlarından göç etmeye zorlanmasının kabul edilemez olduğunu, Türkiye'nin hem barışın sağlanması hem de bir an önce Gazze'ye insani yardım ve sağlık hizmetlerinin ulaştırılması için her türlü gayreti ortaya koymaya devam edeceğini belirtti.

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