SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan: Milleti dinlemezseniz halkçı değil ya rantçı yada bantçı olursunuz
Haberler Güncel Videoları

Başkan Erdoğan: Milleti dinlemezseniz halkçı değil ya rantçı yada bantçı olursunuz

Giriş Tarihi: 25.05.2025 15:49:17

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Her Mahallesiyle İstanbul Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bizim yoldaşlarımız elitler, tuzu kurular, sırça köşkte oturanlar değildir. Bizim yoldaşlarımız Allah'tan ve devletten başka kimsesi olmayanlardır" dedi. Özgür Özel'in her fırsatta Türkiye'yi Batı'ya şikayet etmesine tepki gösteren Özgür Özel'e "Uzatılan her mikrofonda birilerini tehdit etmek müflislerin siyaset tarzıdır. Siyaset millete hizmet için yapılır. Milleti dinlemezseniz halkçı değil ya rantçı ya da bantçı olursunuz" ifadelerini kullandı. İmamoğlu soruşturmasının giderek derinleştiğine de dikkat çeken Erdoğan, "Yurt dışına uzanan ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor. Örgütün kimleri rüşvete bağladığı bizzat kendi arkadaşları tarafından itiraf ediliyor" şeklinde konuştu.

SIRADAKİ VİDEO
Başkan Erdoğan’dan Her Mahallesiyle İstanbul Programı'nda önemli açıklamalar
25.05.2025Pazar
Türkiye-Pakistan zirvesi: Başkan Erdoğan, Şahbaz Şerif’i Kabul Edecek
25.05.2025Pazar
Üstad Necip Fazıl’ın kelimeleri Başkan Erdoğan’ın sesiyle yeni nesle taşınıyor
25.05.2025Pazar
Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in ardından 42 yıl: Fikirleri ve eserleriyle iz bıraktı | VİDEO
25.05.2025Pazar
Başkan Erdoğan, "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" sergisini gezdi
25.05.2025Pazar
Bunlar da Var
Kahramanmaraş’ta korkunç trafik kazası: 1 ölü 8 yaralı! 02:16
Maraş'ta korkunç kaza! 22 yaşındaki Esra Baran öldü 8 kişi yaralandı!
23.05.2025Cuma
Kahramanmaraş’ta feci trafik kazası kamerada: Otomobil halk otobüsünü adeta uçurdu! 00:45
Kahramanmaraş'ta ölümlü feci trafik kazası kamerada!
23.05.2025Cuma
Burdur’da traktör kazası: 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! 4 kişi yaralandı 03:21
Burdur’da traktör kazası: 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! 4 kişi yaralandı
23.05.2025Cuma
Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya öldürüldü! İşte yeni görüntüler 01:02
Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya öldürüldü!
23.05.2025Cuma
CANLI YAYIN