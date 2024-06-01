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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024, 15:36 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2024, 15:36

Başkan Erdoğan İsrail’in yaptığı 76 yıllık zulmü anlatan Filistin sergisini gezdi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Kızılcahamam Kampı’nda kurulan ve katil İsrail’in yaptığı 76 yıllık zulmü anlatan “Filistin” sergisini gezdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından Kızılcahamam Kampı'nda kurulan ve İsrail'in yaptığı 76 yıllık zulmü anlatan "Filistin" sergisini gezdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN FİLİSTİN HASSASİYETİ
Sergide 4 video bulunduğu belirtilirken, 7 Ekim öncesi İsrail'in yıllardır süren zulmü, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Filistin'e yönelik zalimane tavrı ve yaşanan acılar, Türkiye-Filistin dostluğu, Türkiye'nin Filistin'e yönelik yardımları ve gerçekleşen protestolar ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin meselesine yönelik tavrı anlatılmaktadır.

Görsel çalışmalarında ise İsrail'in işgal ettiği topraklar, 76 yıllık İsrail zulmünün kronolojisi, istatistiklerle veriler, Türkiye'nin yaptığı yardımlar, Filistin mitingi ve protesto gösterileri yer alıyor.

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