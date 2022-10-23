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Başkan Erdoğan Diyarbakır’da gençlerle bir araya geldi

Başkan Erdoğan Diyarbakır’da gençlerle bir araya geldi
23.10.2022 22:01 - Son Güncelleme: 23.10.2022 22:01

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Diyarbakır'da gençlerle bir araya gelen Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "Biz maalesef bu güzelim yolları yaparız ama HDP'si ve diğerleri sadece laf üretirler. Farkımız bu. Onlar Kandil'e yol ararlar, biz halkımıza modern yollar yaparız." sözleriyle HDP'ye tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretindeki sır 8 saati için "Hamburger yemeye gittik" sözlerine değinen Erdoğan, "Birileri gibi FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemenin, kapalı kapılar ardında iş çevirmenin derdinde değiliz." dedi. Erdoğan gençlerden gelen soruları samimi şekilde cevapladı.

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