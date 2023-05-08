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Başkan Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi'ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıkan Hüseyin Bayraktar'la telefonda görüştü!

Başkan Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi'ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıkan Hüseyin Bayraktar'la telefonda görüştü!
08.05.2023 23:53 - Son Güncelleme: 08.05.2023 23:57

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük İstanbul Mitingi'ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle gündeme gelen 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük İstanbul Mitingi'ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle gündeme gelen 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ mitingleri dönüşünde uçakta görüştüğü Hüseyin Bayraktar'a, "Hüseyin amca seni bu merdivenlerde yürütenlerden pazar günü bir hesap sormamız lazım" dedi. "Biz bunları benim Hüseyin amcalarımı böyle yaya yürütsünler diye yapmadık" diyen Erdoğan, "Her ne kadar onlar seni o yürüyen merdivenlerden çıkarmadılarsa da sen yine de o merdivenlerden çıkmayı başardın" diye konuştu.

Hüseyin Bayraktar ise, "Allah seni başımızdan eksik etmesin. Dualarımız sizinle. Memleketimize iyi hizmetler ediyorsunuz. Çok koşturuyorsun. Memleketimiz senin sayende şahlandı" dedi.

Hüseyin Bayraktar'ın kendisini evine davet etmesi üzerine ise Başkan Erdoğan, "Şu seçimi bir atlatalım hayırlısıyla, inşallah ondan sonra buluşuruz" diye karşılık verdi.

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