Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, onur konuğu olarak katıldığı "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

ANA GÜNDEM GAZZE

Dün Külliye'de toplanan Kabine'nin ardından konuşan Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın daveti üzerine, Dünya Hükümetler Zirvesi katılmak için Dubai'ye hareket edeceklerini, onur konuğu olarak davet edildikleri bu yılki zirvede ikili temaslarının yanı sıra zirveye katılan diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştireceklerini bildirdi.

Ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin davetine icabetle Kahire'ye geçeceklerini aktaran Erdoğan, Sisi ile ekonomi, ticaret, turizm, enerji ve savunma başta olmak üzere ülkeler arasındaki pek çok konuyu istişare edeceklerini söyledi.

"Hiç şüphesiz her iki ülkede de gündemimizin ilk sırasında Gazze'ye yönelik artan İsrail saldırıları olacaktır." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hitler özentisi Netanyahu yönetimi, 7 Ekim'den beri sürdürdüğü vahşet ve katliam politikasında her gün yeni bir kırmızı çizgiyi aşıyor. Bu sabah, güvenli bölge olarak ilan ettikleri ve Gazze'nin kuzeyinden zorla çıkarılan yaklaşık 1,5 milyon Gazzeli'nin sığındığı Refah'a saldırdılar. Doğrudan sivilleri hedef aldıkları bu saldırılarda 100'den fazla Gazzeli kardeşimiz şehit oldu, yüzlercesi de yaralandı. İsrail'in bu pervasızlığının sebebi, Batılı güçlerin 'tavşana kaç, tazıya tut' diyen ikiyüzlü politikasıdır.

Batılı güçler, sahne önünde İsrail'e itidal çağrısı yaparken, Hamas bahanesinin arkasına saklanarak Netanyahu'nun katliamlarına göz yumuyorlar, silah ve mühimmat desteği vermeye devam ediyorlar. İslam dünyasının da maalesef İsrail'i durdurma, katliamların önüne geçme, zulme engel olma noktasında yetersiz kaldığını görüyoruz. Emirlikler ve Mısır'da gerçekleştireceğimiz görüşmelerde, Gazzeli kardeşlerimiz için daha başka neler yapabiliriz, buna bakacağız. Türkiye olarak akan kanın durması için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. Rabb'im, çok zor günler geçiren Gazze halkının ve Filistinli kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Ziyaretlerimizin şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum."

ONUR KONUĞU OLARAK ZİRVEYE KATILACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın, "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında, Dubai'de düzenlenecek Dünya Hükümetler Zirvesi'ne 13 Şubat'ta onur konuğu olarak iştirak edeceği aktarıldı.





ANA KONUŞMACI OLARAK ZİRVEYE HİTAP EDECEK



Açıklamada, Erdoğan'ın çeşitli ülkelerden devlet ve hükümet yetkilileri ile uluslararası kuruluş, özel sektör, akademi, sivil toplum, düşünce kuruluşu ve medya temsilcileri ile iş insanlarını bir araya getiren zirvede, ana konuşmacı olarak hitapta bulunacağı kaydedildi.

Zirve vesilesiyle, Başkan Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan başta olmak üzere katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştireceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Onur konuğu olarak katılacak!

2024 DÜNYA HÜKÜMETLER ZİRVESİ BAŞLADI



Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen "2024 Dünya Hükümetler Zirvesi" 25'ten fazla devlet başkanı ve hükümet liderinin katılımıyla başladı.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan haberde, "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" temasıyla gerçekleşen Dünya Hükümetler Zirvesi'nin 14 Şubat'a kadar süreceği belirtildi.

Zirvede dünyanın karşı karşıya kaldığı acil sorunların gölgesinde geleceğe dair fırsat ve zorlukların ele alınacağı aktarılan haberde, zirveye 25'ten fazla devlet ve hükümet liderinin katılım gösterdiğine işaret edildi.

Dubai'de gerçekleşen zirveye dünyanın farklı ülkelerinden 120 hükümet heyetinin yanı sıra 85'i aşkın uluslararası ve bölgesel örgütün katılım sağladığı vurgulanan haberde, 4 binden fazla katılımcı arasında dünyanın dört bir yanından uzman, düşünür ve yetkililerin de zirvede bulunacağı ifade edildi.

Haberde, Dünya Hükümetler Zirvesi kapsamında 6 ana temada gerçekleşecek 15 küresel forumda gelecekteki küresel büyük dönüşümlerin ele alınacağına dikkat çekildi.

İletişim Başkanlığı duyurdu! Başkan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'a gidiyor

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN