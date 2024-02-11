İletişim Başkanlığı duyurdu! Başkan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’a gidiyor





Başkan Erdoğan'ın Kahire'yi ziyaretinde yapılacak görüşmelerde ise Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve üst düzey ikili işbirliği mekanizmalarının canlandırılması bağlamında atılacak adımlar üzerinde durulacağı kaydedildi. Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının gündemde olduğu aktarıldı.

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