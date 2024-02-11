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İletişim Başkanlığı duyurdu! Başkan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'a gidiyor

İletişim Başkanlığı Başkan Erdoğan'ın 12-13 Şubat tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne, 14 Şubat Mısır'a gideceğini duyurdu. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın, "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında, Dubai'de düzenlenecek Dünya Hükümetler Zirvesi'ne 13 Şubat'ta onur konuğu olarak iştirak edeceği aktarıldı.Öte yandan Başkan Erdoğan, Mısır'a 12 yıl sonra resmi ziyaret gerçekleştirecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Şubat 2024, 19:12 Güncelleme 11 Şubat 2024, 20:35
İletişim Başkanlığı duyurdu! Başkan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’a gidiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vaki davetlere icabetle 12-13 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne, 14 Şubat'ta ise Mısır Arap Cumhuriyeti'ne resmi ziyaretlerde bulunacağı bildirildi.

▶️ Başkan Erdoğan'dan iki kritik ziyaret!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın, "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında, Dubai'de düzenlenecek Dünya Hükümetler Zirvesi'ne 13 Şubat'ta onur konuğu olarak iştirak edeceği aktarıldı.



Açıklamada, Erdoğan'ın çeşitli ülkelerden devlet ve hükümet yetkilileri ile uluslararası kuruluş, özel sektör, akademi, sivil toplum, düşünce kuruluşu ve medya temsilcileri ile iş insanlarını bir araya getiren zirvede, ana konuşmacı olarak hitapta bulunacağı kaydedildi.



Zirve vesilesiyle, Başkan Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan başta olmak üzere katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştireceğinin öngörüldüğü belirtildi.



Başkan Erdoğan'ın Kahire'yi ziyaretinde yapılacak görüşmelerde ise Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve üst düzey ikili işbirliği mekanizmalarının canlandırılması bağlamında atılacak adımlar üzerinde durulacağı kaydedildi. Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının gündemde olduğu aktarıldı.

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İletişim Başkanlığı duyurdu! Başkan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’a gidiyor
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