İletişim Başkanlığı duyurdu! Başkan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’a gidiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vaki davetlere icabetle 12-13 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne, 14 Şubat'ta ise Mısır Arap Cumhuriyeti'ne resmi ziyaretlerde bulunacağı bildirildi.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, vaki davetlere icabetle 12-13 Şubat 2024 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne, 14 Şubat 2024 tarihinde ise Mısır Arap Cumhuriyeti'ne resmi ziyaretlerde bulunacaklardır.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) February 11, 2024
Sayın Cumhurbaşkanımız, "Geleceğin Hükümetlerini…
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın, "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında, Dubai'de düzenlenecek Dünya Hükümetler Zirvesi'ne 13 Şubat'ta onur konuğu olarak iştirak edeceği aktarıldı.