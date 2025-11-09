Başkan Erdoğan Azerbaycan dönüşü konuştu | Trump ve F-35 mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail'in ateşkese uymadığını belirten Erdoğan, deprem bölgelerindeki konteynerlerin Gazze'ye sevk edilmesine yönelik hazırlıkların sürdüğünü bildirdi. Erdoğan, "F-35 konusunda ABD Başkanı Sayın Trump’la yaptığımız son görüşmelerde güzel adımlar attık. Temenni ediyorum ki verilen sözler yerine getirilsin" dedi. Başkan Erdoğan ayrıca, "Bu hafta Sayın Bahçeli ile irtibat kurup, ya kendilerine bir ziyaret yaparım ya da davet ederim. Aramızda bir sıkıntı söz konusu değil" ifadelerine yer verdi.