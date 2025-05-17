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Başkan Erdoğan Arnavutluk dönüşü gazetecilere özel açıklamalarda bulundu
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Başkan Erdoğan Arnavutluk dönüşü gazetecilere özel açıklamalarda bulundu

Giriş Tarihi: 17.05.2025 13:35:07

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını değerlendiren Başkan Erdoğan, terör belasının yıllarca ülkenin ayağına pranga olduğuna dikkat çekerek, "Hızımızı azaltan, ayaklarımızı bağlayan zincirleri kırmaya başladık." dedi. Terör örgütünün, bulunduğu bölgeleri terk etmesiyle Güneydoğu ve Doğu’da huzur ve refahın artacağını belirten Erdoğan, silahların teslimi ile ilgili çalışmaların devletin güvenlik birimlerinin takibinde olacağını söyledi. Özgür Özel'in PKK açıklamasında yer alan "Lozan" ifadesi üzerinden kendisini hedef almasına da tepki gösteren Erdoğan, Suriye'deki gelişmelerden Gazze'ye Rusya-Ukrayna savaşından ABD ile ilişkilere kadar kritik mesajlar verdi.

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