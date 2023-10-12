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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023, 17:47 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2023, 17:55

Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.

Görüşmede, bölgede ve dünyada kaygıyla izlenen İsrail-Filistin çatışmaları ve insani krizlere çözüm arayışları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin krizin bir an önce sonlandırılması için her türlü çabayı gösterdiğini, arabuluculuk dahil birçok barışçıl adımı atmaya hazır olduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan, sorunun temelli çözümü için Filistin'e verilen sözlerin tutulması ve uluslararası toplumun 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız, egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına öncülük etmesinin şart olduğunu söyledi.

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