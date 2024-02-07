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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024, 15:16 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2024, 15:23

Başkan Erdoğan AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adaylarını açıkladı

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi partiler adaylarını açıklamaya devam ediyor. Başkan Erdoğan bugün Şanlıurfa'da ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Salonun içinde ve dışında kendisini bekleyen coşkulu kalabalığa hitap eden Başkan Erdoğan CHP'ye sert sözlerle yüklendi. CHP'nin milli iradeye ihanet ettiğini söyleyen Erdoğan, "Dünkü saldırı ile bir kez daha gördük. Bu saldırıyı yapan teröristlerin en büyük hamisi CHP yöneticileridir. Özgür efendi genel başkan seçildiği kongre kürsüsünden bizzat selam gönderdi. CHP'li bazılarının teröristler için soru önergeleri bile var. Bu parti terör örgütünün siyasi uzantısı ile yoldaşlık yapıyor." dedi.

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