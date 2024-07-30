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Başıboş köpek düzenlemesi yasalaştı
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2024, 11:14 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2024, 11:24

Başıboş köpek düzenlemesi yasalaştı

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Ötanaziye atıfta bulunan madde de onay gördü. Meclis Genel Kurulu'ndaki yasa görüşmeleri komisyon sürecinde olduğu gibi yine CHP - DEM sabotajına sahne oldu. CHP yasaya uymayacaklarını dile getirip ayak diredi, DEM Parti "İnsan hayvandır" diyecek kadar ileri gitti. İşte Meclis'teki 'başıboş' provokasyona rağmen geçen kanunun detayları.

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