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Balıkesir’de elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi
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Balıkesir'de elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi

Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 10:21 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2025 10:21

Balıkesir’in Havran ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Ebubekir Mahallesi'nde elektrik arızasına müdahale sırasında meydana geldi. Arızaya müdahaleye gittiği ileri sürülen 30 yaşındaki Oktay Solar elektrik akımına kapıldı. Hemen Havran Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Solar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve bir çocuk babası olan Oktay Solar’ın vefatı, Havran’da derin bir üzüntüye yol açtı. Ailesi ve yakınları büyük bir acı içinde kalırken, bölge halkı da bu trajik kayıp nedeniyle büyük bir hüzün yaşadı.

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