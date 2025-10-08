PODCAST
Bakan Yerlikaya duyurdu! 41 ilde 'Nitelikli Dolandırıcılık Şebekelerine' yönelik operasyonlarda 206 tutuklama
Giriş Tarihi: 08 Ekim 2025 08:55
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma. 41 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık Şebekelerine” yönelik son 1 aydır devam eden operasyonlarda 971 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 271 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
