PODCAST CANLI YAYIN
Bakan Yerlikaya duyurdu: 15 il merkezli siber dolandırıcılık operasyonlarında 90 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu: 15 il merkezli siber dolandırıcılık operasyonlarında 90 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 il merkezli siber dolandırıcılık operasyonlarında 90 şüphelinin yakalandığını ve 58’inin tutuklandığını açıkladı.

Bunlar da Var

Iğdır FK 6-0 Antalyaspor | (MAÇ ÖZETİ)
Iğdır FK 6-0 Antalyaspor | (MAÇ ÖZETİ)
GOL | Rizespor 0-1 Beyoğlu Yeni Çarşı FK (Alhan Kurtoğlu)
GOL | Rizespor 0-1 Beyoğlu Yeni Çarşı FK (Alhan Kurtoğlu)
GOL | Samsunspor 2-0 Bodrumspor (Mouandilmadji)
GOL | Samsunspor 2-0 Bodrumspor (Mouandilmadji)
GOL | Samsunspor 1-0 Bodrumspor (Mouandilmadji)
GOL | Samsunspor 1-0 Bodrumspor (Mouandilmadji)

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle