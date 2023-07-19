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Bakan Koca sosyal medya hesabından paylaştı: Samsun Şehir Hastanesi inşaatı sürüyor

Bakan Koca sosyal medya hesabından paylaştı: Samsun Şehir Hastanesi inşaatı sürüyor
19.07.2023 20:10

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapımı süren Samsun Şehir Hastanesi'nin, tamamlandığında yüksek yatak ve yoğun bakım kapasitesi, diyaliz yatakları, tam teşekküllü ameliyathaneleri ve her alanda uzman sağlık personeliyle hastalara uluslararası standartlarda tedavi imkanları sunacağını bildirdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapımı süren Samsun Şehir Hastanesi'nin, tamamlandığında yüksek yatak ve yoğun bakım kapasitesi, diyaliz yatakları, tam teşekküllü ameliyathaneleri ve her alanda uzman sağlık personeliyle hastalara uluslararası standartlarda tedavi imkanları sunacağını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Samsun Şehir Hastanesinin yapımının hızla devam ettiğini belirtti. Hastanenin tamamlandığında bölge halkının tüm sağlık ihtiyaçlarını karşılayacağını ifade eden Koca, şunları kaydetti: "Hastane yüksek yatak ve yoğun bakım kapasitesi, diyaliz yatakları, tam teşekküllü ameliyathaneleri ve her alanda uzman sağlık personeliyle hastalara uluslararası standartlarda tedavi imkanları sunacak."

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