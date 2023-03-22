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Bakan Koca afet bölgesinden son durumu açıkladı! "Salgın söz konusu değildir"

Bakan Koca afet bölgesinden son durumu açıkladı! "Salgın söz konusu değildir"
22.03.2023 18:14 - Son Güncelleme: 22.03.2023 18:16

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, afet bölgesinde herhangi bir salgın olmadığını açıklayarak kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen 2 hastanenin projelerinin hazır olduğunu açıkladı.

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"SALGIN SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Bakan Koca, "Bölgeden alınan verilen titizlikle incelendiğini ifade etmek isterim. Salgın hsatalık olduğuna ilişkin bir tespitin belirli kriterlerla yapıldığı unutulmamalıdır. Bölgedeki tüm illerimizden düzenli olarak numune alınıyor. Alınan numunelerde tespit edilen etkenler vaka kümelenmesi şeklinde, beklenenden fazla değildir. Elimizde salgın tanımı ile örtüşen veri yoktur. Deprem felaketini yaşamış illerimizde salgın söz konusu değildir." dedi.

"ADIYAMAN'DA ŞEBEKE SUYUNUN İÇME SUYU OLARAK KULLANILMASI HALA UYGUN DEĞİLDİR"

Koca, "Su analizlerine düzenli olarak devam ediyoruz. Adıyaman'da şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılması hala uygun değildir. Hatay'da Antakya, Defne, İskenderun, Kırıkhan ve Samandağ'da da uygun değildir. Şanlıurfa'da ise merkez Haliliye'de, Eyyübiye ve Karaköprü'de şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmamalıdır." diye konuştu.

"YENİ HASTANE PROJELERİMİZ TAMAMLANDI"

Bakan Koca devamında ,"Ankara'da Sami Ulus, Dışkapı ve Onkoloji Hastanelerinin yerine inşa edilecek yeni hastane projelerimiz tamamlandı. 28 Nisan'da ihalelerini gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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