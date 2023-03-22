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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bir video paylaştı! "Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bir video paylaştı! "Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan"
22.03.2023 18:29 - Son Güncelleme: 22.03.2023 18:37

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mahya ustası Kahraman Yıldız ile ekibinin Ayasofya-i Kebir Camisi'ne Kelime-i Tevhid yazılı mahyanın asılması için gerçekleştirdikleri hazırlıkları gösteren videoyu paylaştı. Vali Yerlikaya, paylaşımında "Mübarek ramazan ayına kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin minareleri bu yıl da 'La İlahe İllallah' yazılı mahyayla hem İstanbul'umuzu hem de gönüllerimizi aydınlatacak. Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan." ifadelerini kullandı.

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