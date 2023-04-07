Aytun Çıray 'İYİ' bombaladı! Kemal Kılıçdaroğlu'nu topal ördeğe benzetti

14 Mayıs’a sayılı günler kala 7’li koalisyonda liste krizi devam ediyor. Adaylık uğruna Gelecek ve DEVA’ya vekil vaadi veren Kılıçdaroğlu’nun, aday olduktan sonra sözünden cayması masada büyük gerginlik yaratmıştı. Liste krizi gündemdeki yerini korurken İYİ Parti’nin de Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı karşısında İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı gibi bakanlıkları talep ettiği ortaya çıkmıştı. İYİ Parti’den yeni bir çıkış daha geldi. İYİ Parti Genel Başkandanışmanı Aytun Çıray, "300 çoğunluğunu aşamazsak Kemal Kılıçdaroğlu topal ördek olur" ifadelerini kullandı.