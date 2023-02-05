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Aydın’da gençlerle buluşma! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Aydın’da gençlerle buluşma! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
05.02.2023 21:48 - Son Güncelleme: 05.02.2023 21:50

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın’da gerçekleştirdiği gençlerle buluşmada önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Biliyorsunuz, Bay Bay Kemal de teröristlerle omuz omuza Ankara'dan İstanbul'a yürüdü. İşte fark bu. Bu kadar basit. 14 Mayıs'ta da inanıyorum ki aziz milletim, bunlar nasıl 1960'ta başta Menderes olmak üzere arkadaşlarını idama götürdüyseler, biz bunlara demokrasi dersini inşallah sandıklarda vereceğiz." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'na HDP ile iş birliği tepkisinde de bulunan Erdoğan, "Bay Kemal, bay bay Kemal. Diyarbakır annelerini kaç kere ziyaret ettin söyle bakalım. Kandil'in baronlarıyla kol kola geziyor" şeklinde konuştu.

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