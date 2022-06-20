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Avrupa'da havalimanı skandalı! Uçuşlar iptal, planlar alt üst oldu

Avrupa'da havalimanı skandalı! Uçuşlar iptal, planlar alt üst oldu
20.06.2022 18:07 - Son Güncelleme: 20.06.2022 18:07

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Avrupa'daki havalimanı kaosu giderek büyüyor.... İngiltere'de havalimanı personeli eksikliği nedeniyle iptal edilen uçuşlara her geçen gün yenileri eklendi. Önce Gatwick Havalimanı yeterli çalışan olmadığı için yazın uçuş sayısını azaltacağını açıklamıştı. Şimdi ise başta Heathrow olmak üzere Birleşik Krallık'taki tüm havaalanlarında sıkıntı baş gösterdi. Öte yandan havalimanlarında yaşanan krizin ciddiyetini gözler önüne seren görüntüler de objektiflere yansıdı. Bir kaptan pilotun, Edinburgh Havalimanı'ndan kalkan Edelweiss Air uçuşu öncesinde bir taşıma bandına bagaj kaldırdığı gözlemlendi.

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