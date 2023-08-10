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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023, 15:40 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2023, 15:48

Atatürk sansürcüsü Disney'e CHP'li İBB kalkanı! Yapımcı Saner Ayar, İmamoğlu'nun yakını çıktı | Girift ilişkiler ağı ve Modyo TV kıyağı

Ermeni lobisine boyun eğip Atatürk dizisine sansür uygulayan Disney Plus'a karşı muhalefetin ve 'cüzdan Atatürkçüleri'nin sessizliği büyük bir utanç vesikası oldu. CHP'li İBB ise skandalda vites yükseltti. Atatürk sansürü yapan Disney Plus'a billboardlar ile kıyak yapıldı, abone kaybeden Disney'e can suyu olundu. Bu rezaletin gölgesinde Disney'deki Atatürk dizisinin yapımcısı Saner Ayar'ın Ekrem İmamoğlu'nun yakını olduğu ortaya çıktı. Ayar'ın İmamoğlu bağlantısını kullanarak Disney'i aklama çabaları dikkatlerden kaçmadı. Takvim.com.tr İmamoğlu - Saner Ayar tandeminde yeni bir detaya ulaştı. Bu kapsamda Ayar'ın aynı zamanda CHP'li İBB'nin ulaşım araçlarında İstanbullulara izlettirdiği Modyo TV'nin sahibi olduğu ortaya çıktı.

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