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Ataşehir’de motosiklet hırsızlığı kamerada
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Ataşehir’de motosiklet hırsızlığı kamerada

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2025 15:36 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2025 15:36

Ataşehir’de park halindeki motosikleti çaldığı belirlenen şahıs yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlileri, Ataşehir İçerenköy Mahallesi’nde 11 Şubat 2025 tarihinde motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Motosikleti çaldığı belirlenen U.Ç.(20) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın 3 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, ‘Oto Hırsızlığı’ suçundan adliyeye sevk edildi.Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın etrafı kolaçan ettikten sonra park halindeki motosiklete binerek uzaklaştığı görülüyor.

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