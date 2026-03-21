Ataşehir'de metal imalathanesinde yangın paniği: Alevler saniyeler içinde sardı!

Metal İmalathanesinde Alevler Yükseldi

İstanbul Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir metal imalathanesinde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler, iş yerindeki malzemelerin etkisiyle kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı.

Ekipler Seferber Oldu

Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, söndürme çalışmalarının güvenli bir şekilde yürütülebilmesi için caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı.

Maddi Hasar Meydana Geldi

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası ve hızlı müdahalesi sayesinde yangın çevre binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, imalathanede büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla olay yerinde inceleme başlatıldı.