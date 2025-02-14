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Asrın felaketinin yaraları sarılıyor! Gaziantep’te 4.563 konut tamamlandı | Zor günler geride kaldı
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Asrın felaketinin yaraları sarılıyor! Gaziantep'te 4.563 konut tamamlandı | "Zor günler geride kaldı"

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 20:46 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2025 20:47

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yol açtığı yaralar tek tek sarılıyor. Devlet var gücüyle sahada çalışmalarını devam ettirirken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapımına başladığı 4 bin 563 konutun tamamının inşasını bitirdi. Evlerine taşınan vatandaşların görüntülerini paylaşan Bakan Kurum, "İslahiye'de zor günler geride kaldı. Asrın birlikteliği ile inşasına başladığımız tüm konutlarımızı tamamladık. Ailelerimiz sıcak yuvalarında güvenle ve huzurla otursunlar. Haneleri şen olsun" dedi.

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