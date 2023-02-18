Asrın felaketinde 13. gün! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde;



Amacımız sahada yapılan çalışmaları kamuoyuna en şeffaf biçimde açıklamak. İlk günden beri zaten her şeyi artısı ve eksisi ile paylaşıyoruz.

Bugün, 296'ncı saatte Ragda ve Muhammed kardeşlerimizin sağ olarak kurtarılması ümit ve umudumuzu devam ettirdi. 257 bin çalışanımızın motivasyonu sürüyor. Amacımız afetzedelerin yaralarını sarabilmek.

Hiçbir ayrım gözetmeden, birlik beraberlik içinde çalıştığımızı 257 bin 71 sahada çalışan personelimiz ve gönüllülerimiz adına, bakanlarımız adına Sayın Cumhurbaşkanımız adına sizlerle paylaşıyorum.

Çalışmalarımızda ümit ve umut devam ediyor. Biz son derece dikkatli davranıyoruz. Enkazların hemen hemen tamamına ulaşmış durumdayız. Bunlar da tamamlandıktan sonra yine çok dikkatli olarak enkaz kaldırmaya başlayacağız.

Tahliye çalışmalarımız, iş makinelerimiz devam ediyor. Bazı iddialar var, ilk günden itibaren açıklamış olmamıza rağmen biz Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere biz buradaydık. Birbirimizle iletişim halindeydik. Bakanlarımızın sahada yer aldıklarını, mülki idare amirlerimizin yerlerini aldıklarını, AFAD Koordinasyon Merkezi'nin görevde olduğunu, silahlı kuvvetlerimizin görevde olduklarını ifade etmiş olmamıza rağmen bizi savunmaya çekmeye zorlayanlar var biz onların seviyesine düşmeyeceğiz.

Milletimiz, devletimizin tüm gücüyle yanında olduğunu görmekte ve inşallah zaman ilerledikçe de çok daha güçlü şekilde görecektir.

Şu anda sahada 76 bin 97 emniyet personelimiz, 64 bin 728 jandarmamız 41 bin 149 TSK'dan olmak üzere toplam 181 bin 423 güvenlik görevlimiz karada görev yapmakta. Sahil güvenlik ve yerel kuvvetlerimiz de ayrıca hizmette. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum.

İlk gün hava şartlarının helikopterin havalanmasına müsaade etmediğini açıklamıştık. GAMER'deki bir komutanımız orada helikopterleri sahaya sürüyor. 4 tane helikopterimiz deneme uçuşları yapıyor. Ve en sonunda komutanımız 'Savaştayız arkadaşla, gerekirse ölüme gideceksiniz ama gideceksiniz' diyerek emir veriyor. Bu kadar ölümüne yardımına giden güvenlik güçlerine dil uzatacak kadar haysiyetsizler. Yüzlerce binlerce bu şekilde isimsiz kahramanımız var her birinden Allah razı olsun.

Barınmayla ilgili konularda sorun yaşamıyoruz. Çadır miktarımız arttı ve talep azaldı. Nerede ihtiyaç varsa gönderebilecek durumdayız. Konteyner çalışmalarımız devam ediyor. Kurulu sayısı 6 bine yaklaştı devamı da gelecek. Afetzede vatandaşlarımıza baktığımızda arananın kalabilecek bir yuva olduğunu görüyoruz.

Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Toplamda 830 bin 806 bina çalışılmış durumda bunun 105 bininin yıkılmış, yıkılacak veya ağır hasarlı durumda. 407 bin 786'sı ise hasarsız. Yani çalışılan her binanın yüzde 49'u hasarsız. Yani içinde oturulabilir. 205 bin 86 bina ise az hasarlı durumda. Yüzde 73'e yakın bir oranı binaların içinde doğrudan oturulabilir ya da ufak bakımla oturulabilecek durumda.

Evim Yuvan Olsun kampanyası ile hayırseverler evlerini depremzedelere bedelsiz ya da uygun şartlarda kiralayabilecek.

Vatandaşlarımızın kullanmadıkları evlerini depremzede ailelerin kullanımına sunmak veya uygun şartlarda kiralamak isteyen hayırseverlerimiz "evimyuvanolsun.org" sitesinden başvurabilirler.