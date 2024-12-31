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Antalya’da eski eşinin üzerine benzin döküp ateşe verdiği kadın ağır yaralandı
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Antalya'da eski eşinin üzerine benzin döküp ateşe verdiği kadın ağır yaralandı

Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 11:51 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2024 11:51

Olay, saat 08.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet tamircisi Gürhan Üzer, 11 Aralık'ta boşandığı Pınar Zorlu'yu takip ederek çalıştığı iş yerine geldi. Motosikletini iş yerinin yakınına bırakan Üzer, Zorlu'yla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Üzer, yanında getirdiği benzin dolu kovayı Zorlu'nun üzerine döktü. Üzer, kaçmaya çalışan kadını yakalayıp, elindeki çakmağı ateşledi. Şüpheli kaçarken, vücudu alev alan kadına çevredekiler yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. İhbarla gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından 1 çocuk annesi Pınar Zorlu'yu yanık merkezi olan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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