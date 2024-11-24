Antalya Havalimanı'ndaki yangınla ilgili bakanlıktan açıklama

Antalya Havalimanı’nda panik anları yaşandı. Olumsuz hava koşullarında teker koyan Rus havayolu şirketine ait uçağın motorunda yangın çıktı. 89 yolcunun tahliye edildiği yangın hızla müdahale edilerek söndürülürken, uçak park pozisyonuna alındı. Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı konuya ilişkin, "Rusya'nın Soçi Havalimanı'ndan Antalya Havalimanı'na* seyahat eden Azimuth Airlines'a ait SU95 tipi ve RA89085 tescilli uçağın inişi sırasında motorunda yangın çıkmıştır. Saat 21.34'da Antalya havalimanına indikten sonra yangın nedeniyle uçak pilotları tarafından acil durum çağrısı yapılmıştır. Yangına 21.36'da ARFF ekiplerimiz tarafından hızlı bir şekilde müdahale edilmiştir.Uçakta bulunan 89 yolcu ve 6 mürettebat saat 21.43'te güvenli bir şekilde tahliye edilmiş olup herhangi bir yaralanma yaşanmamıştır. Uçağın pistten çekilmesi için çalışmalar devam etmekte olup, havalimanına inişler gece saat 03.00'a kadar iptal edilmiştir. Havalimanından kalkışlar ise askeri pistten gerçekleştirilmektedir." ifadelerini kullandı.