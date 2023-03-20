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Ali Babacan önce BAYKAR'ı hedef aldı şimdi de TOGG'u!

Ali Babacan önce BAYKAR'ı hedef aldı şimdi de TOGG'u!
20.03.2023 22:51

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Geride bıraktığımız aylarda mesnetsiz iddialar üzerinden BAYKAR'ı hedef alan 6'lı koalisyonun küçük ortağı Ali Babacan şimdi de "Togg yerli değil" algısı yaymak için kolları sıvadı. Togg'un ön siparişleri kabul ettiği böylesi bir süreçte yapılan zaman ayarlı provokasyon büyük tepkiyle karşılanırken Babacan'ın süreci akamete uğratmak isteyen art niyeti gözler önüne serildi. Öte yandan akıllara Başkan Erdoğan'ın Ali Babacan'ı özetleyen "Sen git çocuk bezi satmaya devam et, üzgünüm 15 sene yanımda yer aldı ama benden bir şey alamadı" sözleri geldi.

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