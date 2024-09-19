SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Aksaray’da Dehşet: Eşine Kurşun Yağdıran Kocayı Kayınbabası Vurdu: 1 Ölü, 1 Yaralı
Haberler Güncel Videoları

Aksaray’da Dehşet: Eşine Kurşun Yağdıran Kocayı Kayınbabası Vurdu: 1 Ölü, 1 Yaralı

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024, 10:52 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2024, 10:52

Aksaray’da yaşanan aile içi tartışma kanlı bitti. Babasının evine sığınan Fadimana Ok, kocası R.O.’nun kurşunlarına hedef oldu. Olay yerine gelen kayınbaba da silahını çekerek damadına ateş açtı. Genç kadın hayatını kaybederken, ağır yaralanan kocası yoğun bakıma alındı.

Aksaray'da bir süre önce eşiyle kavga eden koca, babasının evine yerleşen karısına kurşun yağdırdı. Kadının babası ise damadına ateş açarken, kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, koca ise yoğun bakıma alındı.

Olay, Fatih Mahallesi 4164 Şehit İsmail Dağ Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce eşiyle kavga eden R.O. (30), babasının evine yerleşen karısı Fadimana Ok ile görüşmek istedi.

KARISINA KURŞUN YAĞDIRDI

Kadının görüşmeyi reddetmesi üzerine kayınbabasının evine giden R.O. burada araç içinde eşinin dışarıya çıkmasını bekledi. Babası M.A. ile apartmandan dışarı çıkan eşini gören R.O. araçtan inip eşine tabancayla kurşun yağdırdı.

KIZINI KANLAR İÇİNDE YERDE GÖREN BABA DAMADINI VURDU

Kadın kanlar içinde yere yığılırken baba da belindeki tabancayı çıkartarak damadına ateş açtı. Kadın ve eşi yaralanırken silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yerdeki yaralı karı kocaya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralılardan Fadimana Ok yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAÇAN KAYINBABA İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Ağır yaralanan kocası R.O. ise tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kayıplara karışan kayınbaba R.A.'nın peşine düşerken olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
MİT’ten nokta operasyon: Sözde istihbarat sorumlusu Halil Yiğit etkisiz hale getirildi
19.09.2024Perşembe
İsrail Lübnan’da binlerce çağrı cihazına nasıl sızdı ve patlattı? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi
19.09.2024Perşembe
Bakan Ali Yerlikaya paylaştı: Suç örgütlerine ''Kuyu'' operasyonu!
19.09.2024Perşembe
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: 16 ilin valisi değişti
19.09.2024Perşembe
Başkan Erdoğan'dan Ankara'da pastane ziyareti: İşte kare kare o anlar
18.09.2024Çarşamba
Bunlar da Var
FETÖ SON HALİ VİDEOSU İZLE! 00:06
FETÖ elebaşı Gülen'in son hali ortaya çıktı!
18.09.2024Çarşamba
Kahta Son Dakika Trafik Kazası: 2 ölü 00:49
Kahta'da feci kaza: 2 ölü
18.09.2024Çarşamba
Lübnan’da patlayan çağrı cihazlarını satan firma görüntülendi 00:45
Fabrika mı MOSSAD karargahı mı?
19.09.2024Perşembe
Uçakta hostese saldıran Dilan Çıtak Tatlıses’in polisle tartışma görüntüsü ortaya çıktı 00:33
Dilan Çıtak Tatlıses’in polisle tartışma görüntüsü ortaya çıktı
18.09.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA