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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023, 20:36 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2023, 20:54

Akıttığı kanla övünen Netanyahu'nun "Hamas hastanelere sığındı" algısı kısa sürdü! Amerikalı gazeteci: "Yüzlerce Filistinli Şifa'da kalıyor"

Siyonist terör devleti İsrail, havadan, karadan ve denizden Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarına 41. günde de devam ediyor. Gazze'deki birçok yerleşim yeri, hastane, okul, cami ve kilise İsrail'in bombardımanında yerle bir oldu. İsrail katliama devam ederken en çok kullandığı “Hamas’ın hastanelere sığındı" yalanını, FOX News Muhabiri Trey Yingst kamuoyunun gözleri önüne serdi. İsrail'İn propagandaları için kullandığı muhabir Yingst, sosyal medya hesabından Gazze'ye ait görüntüleri paylaşarak "Hastanede hiçbir Filistinli siville ya da doktorla konuşamadık. Yüzlerce Filistinli Şifa'da kalıyor. Acilen tıbbi desteğe ihtiyaçları var." ifadelerini kaydetti.

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