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AK Partili Ömer Çelik’ten MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar
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AK Partili Ömer Çelik'ten MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 17:31 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2025 17:31

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası "Terörsüz Türkiye" sürecini dikkatle takip ettiklerini bildirdi. Temel yaklaşımın örgütün bütün şubeleriyle lağvedilmesi olduğunu dile getiren Çelik, "Bazı devletlerin bölgedeki terörün sona ermemesi için bir takım vekil güçlerle yapacakları sabotajlara karşı da teyakkuz halindeyiz" ifadelerini kullandı. Kesinlikle bir pazarlık süreci olmadığını işaret eden "Fesih süreci al-ver meselesi değil" dedi. "İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan düzen sona erdi" diyen Çelik, "Avrupa'nın Türkiye ile iş birliği yapmaktan başka çözümü yok" mesajı verdi.

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