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AK Parti'den ''İmamoğlu'' açıklaması! Bülent Turan: Kılıçdaroğlu'na operasyon çekiliyor

AK Parti'den ''İmamoğlu'' açıklaması! Bülent Turan: Kılıçdaroğlu'na operasyon çekiliyor
14.12.2022 22:37 - Son Güncelleme: 14.12.2022 22:56

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AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Bülent Turan A Haber’de yayınlana Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılması kararını A Haber’de yorumladı. Bugün yaşanan olaya sert bir dille tepki gösteren Bülent Turan, "Saat 16’dan beri bir davet var. ‘Sokaklara çıkın’ deniliyor. Daha karar verilmeden davet yapılıyor. Meral Akşener Ankara’dan İstanbul’a yola çıkıyor. Bir tiyatro izliyoruz. Ortada kesinleşmemiş bir karar var. Daha istinaf, temyiz var, Anayasa 138 var." açıklamasını yaptı. Diğer Turan, yandan süreci analiz ederek , "Ama 6’lı masa İmamoğlu üzerinden Kıçıdaroğlu’na operasyon yapıyor." dedi.

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