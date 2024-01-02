AK Parti’de karar mesaisi! Başkan Erdoğan'ın liderliğinde kritik toplantı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, Türkiye genelinde 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Seçim atmosferine girilmesiyle birlikte AK Parti, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine İstanbul için seferberlik ruhuyla hazırlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde Aday Tespit Komisyonu’nu topladı. Öte yandan bugün yapılacak diğer toplantıda AK Parti'nin seçim beyannamesi üzerinde mutabakat sağlanacak. Beyanname Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak ve son şeklini alacak.