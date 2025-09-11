AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Siyonist hesapların Türkiye'yi hedef almasına tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti Genel Merkezi'nde A Takımını topladı. Erdoğan, MKYK toplantısında, AK Parti’ye katılan Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan’a rozet taktı. MKYK sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, İsrail'in Katar saldırısına tepki göstererek "Tek çözüm soykırım şebekesinin yargılanması" dedi. Öte yandan PKK'nın Terörsüz Türkiye sürecini baltalama çalışmaları hakkında da konuşan Çelik, "Silah bırakmayı erteleme çabaları görüyoruz. Odak kaybına izin vermeyiz" ifadelerini kullandı. Siyonist hesapların "Sıra Türkiye'de" sözlerine de yanıt veren Çelik "Türkiye'ye düşmanlık edene cevap verilir" şeklinde konuştu.