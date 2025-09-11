PODCAST CANLI YAYIN

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Siyonist hesapların Türkiye'yi hedef almasına tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti Genel Merkezi'nde A Takımını topladı. Erdoğan, MKYK toplantısında, AK Parti’ye katılan Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan’a rozet taktı. MKYK sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, İsrail'in Katar saldırısına tepki göstererek "Tek çözüm soykırım şebekesinin yargılanması" dedi. Öte yandan PKK'nın Terörsüz Türkiye sürecini baltalama çalışmaları hakkında da konuşan Çelik, "Silah bırakmayı erteleme çabaları görüyoruz. Odak kaybına izin vermeyiz" ifadelerini kullandı. Siyonist hesapların "Sıra Türkiye'de" sözlerine de yanıt veren Çelik "Türkiye'ye düşmanlık edene cevap verilir" şeklinde konuştu.

Bunlar da Var

ABD'li siyasi aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı kamerada | VİDEO
ABD'li siyasi aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı kamerada | VİDEO
Kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı
Kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı
Ankara’da kayınpeder dehşeti: Başak Gürkan Arslan cinayetinde 5 yaşındaki kızından kan donduran ifade ''Annemin boğazındaki kemiklerini gördüm''
Ankara’da kayınpeder dehşeti: Başak Gürkan Arslan cinayetinde 5 yaşındaki kızından kan donduran ifade ''Annemin boğazındaki kemiklerini gördüm''
Manisa’da öğrenci servisi kazaya karıştı: 8’i öğrenci 9 yaralı
Manisa’da öğrenci servisi kazaya karıştı: 8’i öğrenci 9 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle