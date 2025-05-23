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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Etnospor mesajı: Köklerimizi bilmezsek geleceğimizi kurgulayamayız
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Etnospor mesajı: Köklerimizi bilmezsek geleceğimizi kurgulayamayız

Giriş Tarihi: 23.05.2025 18:25:27

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti. "Köklerimizi bilemezsek geleceğimizi de doğru bir şekilde kurgulayamayız." diyen Çelik Etnosporun kısa zaman içerisinde "küresel bir aile" haline geldiğine değindi. Çelik, "Burada bir sürü kurum etkinlik alanı oluşturmuş, doğal bir ortamda hayvanlarla buluşuyorlar, bu onlar için büyük bir nimet. Devletimiz bu seneyi 'Aile Yılı' ilan etti ve Etnosporun bu seneki teması da bununla ilgili. Alana girdiğimizden beri yüzümüz gülüyor, kendi köklerimizle ilgili hatırlama yapıyoruz. " ifadelerini kullandı.

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