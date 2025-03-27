AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP’ye Saraçhane tepkisi!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, siyasette zehirli bir dil kullanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP içinde vesayet altında olduğunu söyledi. Saraçhane'deki provokasyonları "Vandallık ve barbarlıktır" olarak tanımlayan Çelik, Özel'in yaptığı sokak çağrısının sorumsuz olduğunu belirtip İstanbul Valisi, başsavcısı ve emniyet güçlerinin hedef alınmasına tepki gösterdi. Başkan Erdoğan'a ve ailesine edilen küfürlere ilişkin "Lanetli bir eylemdir. Haysiyetten ve şereften yoksun insanların yapacağı işlerdir. Hiç kimse sabrımızı test etmesin" dedi. Çelik, CHP'nin boykot provokasyonunu "kutuplaşma" olarak niteleyip "Kahve üzerinden kutuplaşma yaratıyorlar" ifadelerini kullandı.