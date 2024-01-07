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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024, 17:32 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024, 17:39

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'dan önemli açıklamalar! "İstanbul acil eylem planımızı hazırlıyoruz"

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum oldu. Kurum, adaylığının açıklanmasının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda ilk açıklamasını yaptı. “31 Mart akşamı, İstanbul’da duraklama dönemi bitecek; yeniden diriliş, yükseliş dönemi başlayacak.” diyen Kurum, “Kendi geleceğim için değil, İstanbul’un geleceği için çalışacağım.” şeklinde konuştu. Rakibinin İstanbul’a karşı ilgisizlik olduğunu söyleyen Kurum, “94 ruhuyla, Türkiye Yüzyılı idealimizle yeni eserleri İstanbulumuza kazandıracağız. İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız.” ifadelerini kullandı. Kurum, İstanbul için bir acil eylem planı hazırlayacaklarını da söyledi.

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