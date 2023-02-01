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AK Parti Grup Toplantısı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

AK Parti Grup Toplantısı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
01.02.2023 13:24

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Başkan Erdoğan, AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 6'lı masanın ortak mutabakat metnine tepki göstererek, "Bu masanın bizim hedeflerimizi aşacak bir belge ortaya koymasına ihtimal vermiyorduk yine de bakalım dedik. Bakmaz olaydık" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Ali Babacan'ın "Avrupa bize aferin diyecek" sözlerine "Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan, Bay Kemal'i yanlış anlayıp sloganıymış gibi kullanan Kemal Kılıçdaroğlu'na "Madem Bay Kemal bu ifadeyi çok sevdi. Bundan sonra kullanacağı yeni sloganını da vereyim: Bay Bay Kemal" şeklinde konuştu.

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