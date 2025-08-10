PODCAST CANLI YAYIN

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş depreme ilişkin açıklamalarda bulundu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, "İlk andan itibaren ekiplerimiz devreye girdi. Sosyal ihtiyaçların karşılanması için süreç boyunca sahada olmaya devam edecekler. Süreci yakından takip ediyoruz. Vakıflarımız da sahada; hem kriz anını yönetmek hem de ani yardım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, kaymakamlıkların koordinasyonunda çalışmalarını sürdürüyorlar. Çevre illerden de organizasyon sağlandı. Ekiplerimiz sahada aktif olarak görev yapıyor ve süreci yakından izliyor. Bize intikal eden ya da bildirilen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Vatandaşlara gerekli psikolojik destekler de sağlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Bunlar da Var

Antalya'da feci kaza: Önce 3 araca ardından sivil polis aracına çarptı
Antalya'da feci kaza: Önce 3 araca ardından sivil polis aracına çarptı
Başakşehir'de kuyumcuda kasayı bulamayan hırsızlar birbirine 'Kasa yok' diye bağırdı
Başakşehir'de kuyumcuda kasayı bulamayan hırsızlar birbirine 'Kasa yok' diye bağırdı
Tokat Zile’de feci kaza: 4 ölü 2 yaralı | Video
Tokat Zile’de feci kaza: 4 ölü 2 yaralı | Video
İsrail'de Güvenlik Kabinesi Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi
İsrail'de Güvenlik Kabinesi Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle