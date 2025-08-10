Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, "İlk andan itibaren ekiplerimiz devreye girdi. Sosyal ihtiyaçların karşılanması için süreç boyunca sahada olmaya devam edecekler. Süreci yakından takip ediyoruz. Vakıflarımız da sahada; hem kriz anını yönetmek hem de ani yardım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, kaymakamlıkların koordinasyonunda çalışmalarını sürdürüyorlar. Çevre illerden de organizasyon sağlandı. Ekiplerimiz sahada aktif olarak görev yapıyor ve süreci yakından izliyor. Bize intikal eden ya da bildirilen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Vatandaşlara gerekli psikolojik destekler de sağlanmaktadır" ifadelerini kullandı.