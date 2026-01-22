Adnan Oktar'ın sağ kolu Serdar Dayanık yakalandı

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıAdnan Oktar'ın sağ kolu Serdar Dayanık yakalandıAdnan Oktar'ın sağ kolu Serdar Dayanık yakalandıGiriş Tarihi: 22 Ocak 2026 23:57 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Adnan Oktar suç örgütünün kilit isimlerinden Serdar Dayanık, Muğla’nın Bodrum ilçesinde yurt dışına yasa dışı yollarla kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.Bunlar da Var 01:10Malatya’da ölümlü kaza: 25 yaşındaki Enes kurtarılamadı! 21.01.2026Çarşamba 00:24Mersin depremi kamerada! 3.9 ile sallanan Erdemli'den ilk görüntüler geldi 21.01.2026Çarşamba 00:51Başkan Erdoğan ile Shaquille O’Neal'ın atış düellosu kamerada! 21.01.2026Çarşamba 02:38Atlas Çağlayan’ın son anları! Hastanedeki o "canhıraç" mücadele kamerada 20.01.2026SalıCANLI YAYIN