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Adıyaman’da enkaz altında kalan Mehmet Ayhan Erdem, 105 saat sonra sağ olarak çıkarıldı

Adıyaman’da enkaz altında kalan Mehmet Ayhan Erdem, 105 saat sonra sağ olarak çıkarıldı
10.02.2023 20:10

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Adıyaman’da devam eden arama kurtarma çalışmalarında Mehmet Ayhan Erdem, depremden yaklaşık 105 saat sonra sağ olarak enkaz altından çıkarıldı. Sedye ile ambulansa konulan Erdem daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkilediği Adıyaman’da arama kurtarma çalışmaları depremin 5’inci gününde de devam ediyor. Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen Mehmet Ayhan Erdem, UMKE, 112 ve AFAD ekiplerinin ortak çalışması sonucu 105 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Sedye üzerinde ambulansa konulan Mehmet Ayhan Erdem, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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