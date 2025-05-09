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Adana’da yürekleri burkan görüntüler: Öğretmen otizmli çocukları dövdü!
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Adana'da yürekleri burkan görüntüler: Öğretmen otizmli çocukları dövdü!

Giriş Tarihi: 9.05.2025 21:13:00

Seyhan ilçesindeki Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu’nda görevli özel eğitim öğretmeni B.N.T.’nin otizmli çocuklara fiziksel şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı. Polis tarafından gözaltına alınan öğretmen hakkında adli işlem başlatıldı.

Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu'nda, özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan B.N.T.'nin otizmli çocuklara fiziksel şiddet uyguladığı iddia edildi.

Okulda durumu fark edenler, bazı şiddet olaylarını görüntüleyerek yetkililere bildirdi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis harekete geçti.

Polis ekipleri, şüpheli öğretmeni evinde gözaltına aldı. B.N.T., ifadesi alınarak adli işlemleri yapılması için emniyete götürüldü.

Hem güvenlik kamerası hem de cep telefonu görüntülerinde, öğretmenin bazı öğrencileri tokatladığı anlar yer aldı.

Öte yandan, öğretmenin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

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